تركيا تخرج عن صمتها وتنتقد ما تقوم به الصين بحق المسلمين وتعتبره "وصمة عار "

دعت الخارجية التركية الصين إلى احترام حقوق الأتراك الإيغور، وإغلاق معسكرات اعتقالهم الجماعية.



جاء ذلك في إجابة خطية لمتحدث الخارجية حامي أقصوي، السبت، على سؤال صحفي حول انتهاكات ضد الإيغور وأقليات مسلمة أخرى في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) ذات الحكم الذاتي، وحادث وفاة شاعرها ومطربها القومي «عبد الرحيم هييت» في سجون الصين.



وقال أقصوي: «ندعو السلطات الصينية إلى احترام حقوق الإنسان لأتراك الإيغور وإغلاق معسكرات الاعتقال». وأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الإيغور والأقليات المسلمة في الإقليم شهدت ازدياداً، ولاسيما في العامين الماضيين.



وتابع أن القضية انتقلت إلى فضاء المجتمع الدولي، تحديداً بعد إعلان بكين بشكل رسمي سياسة «صهر كافة الأديان والمعتقدات في البوتقة الصينية» في أكتوبر/تشرين الأول 2017.



وشدد المتحدث أن «الاعتقالات التعسفية التي طالت أكثر من مليون شخص من أتراك الإيغور، وحبسهم في معسكرات اعتقال، وتعرضهم للتعذيب وغسل أدمغتهم بالتوجيه الفكري والسياسي؛ ليست سراً، وكذلك تعرض الإيغور خارج المعتقلات لضغوط كبيرة».



وأضاف أن «الكثير من مواطنينا (الأتراك) وأبناء جلدتنا الإيغور حول العالم لا يستطيعون الحصول على معلومات عن أقربائهم في الإقليم (تركستان الشرقية)، والآلاف من الأطفال أبعدوا عن ذويهم وتيتّموا». وتابع أن ظهور معسكرات الاعتقال من جديد في القرن الواحد والعشرين، وسياسة الصهر العرقي المنظم؛ «وصمة عار على الإنسانية».



وأكد أقصوي أن بلاده أوصلت رؤيتها حيال ما يجري إلى مختلف المستويات في بكين. كما أعرب عن حزنه الشديد لتلقي نبأ وفاة الشاعر والمطرب القومي للإيغور «عبد الرحيم هييت»، في العام الثاني من محكومية تمتد 8 سنوات.



وقال: «إنّ هذا الحادث المؤلم زاد من ردة الفعل الغاضبة للرأي العام التركي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) وننتظر من السلطات الصينية أن تضع نصب عينيها ردة الفعل المحقة للشعب التركي». وترحم أقصوي على روح «هييت» والإيغور «الذين ضحوا من أجل هويتهم الإسلامية والتركية».



ودعا المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة البشرية في الإقليم.



واشتهر «هييت» بأغانيه التي تعد مرآة للثقافة الإيغورية، وقد ولد عام 1964 بولاية كاشغر في تركستان الشرقية، وتعلم في مدرسة للفنون الجميلة، واشتهر على مستوى عالمي بعزفه على آلة شبيهة بالبزق مؤلفة من وترين اثنين.



وحكم على الراحل عام 2017 بالسجن 8 أعوام دون توجيه أي تهم إليه، وقد حققت الشرطة الصينية معه عدة مرات على خلفية تلحينه وغنائه أغنية تحمل اسم «الأجداد» للشاعر الإيغوري «عبدالرحيم عبدالله».



وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن مكتبها يسعى لترتيب زيارة للإقليم للتحقق من «تقارير مثيرة للقلق» عن مراكز احتجاز تسميها الصين «معسكرات إعادة التثقيف السياسي»، وتضم مسلمي الإيغور.



وفي أغسطس/آب الماضي، قالت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة إنها تلقت تقارير ذات مصداقية عن أن مليونين أو أكثر من الإيغور محتجزون فيما يشبه «معسكر اعتقال ضخم». ومنذ 1949، تسيطر بكين على الإقليم الذي يعد موطن أقلية «الإيغور» التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم «شينجيانغ»، أي «الحدود الجديدة».



وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الإيغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من مجموع السكان.