كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة اللاجئون السوريون في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سرعان ما تحول النزاع بين بعض اللاجئين السوريين والأتراك إلى أعمال عنف في منطقة إسنيورت في إسطنبول في وقت متأخر من السبت ، حسبما ذكر موقع "سينديكا اورج" الإخباري التركي.

وفي الليلة الماضية ، في إحدى مستوطنات إسنيورت للاجئين في إسطنبول ، تخاصم بعض اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك الذين يعيشون في نفس المنطقة و سبب الخلاف غير معروف، حيث تصاعدت الشجار في وتحولت إلى هجوم جسدي بالسكاكين والهراوات ضد اللاجئين السوريين. وقال موقع "سينديكا اورج" إن المجموعة التركية قامت بمهاجمة أماكن العمل السورية وإصابة 12 شخصًا خلال الحادثة.

وخلال الأحداث ، قام بعض الأتراك بالهتاف قائلين"هذه هي تركيا ، وليس سوريا" ، وصرخوا "الله أكبر" ، وتدخلت الشرطة في الحادث واحتجزت ثلاثة لاجئين سوريين ، وفقا لسينديكا وقالت السلطات التركية إنه لا توجد وفيات وتم نقل المصابين الي المستشفى.

كما نشر العديد من مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية تغريدات تقول أن الحادث كان هجومًا عنصريًا ضد السوريين ، بينما دعم آخرون المجموعة التركية.

وأصبحت منطقة إسنيورت في اسطنبول واحدة من المستوطنات الرئيسية للاجئين السوريين في اسطنبول. حيث يدير اللاجئون السوريون 60 في المائة من أماكن العمل في المنطقة وتسمى الأسواق التي يديرها السوريون أسواق حلب ودمشق.