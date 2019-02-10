كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 76 شخصا بعد تناول خمور سامة فى الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 76 شخصاً على الأقل مصرعهم في شمال الهند بعد شرب خمور فاسدة في المنزل، والتى تبيّن أنها سامة.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أنّ الوفيات كانت في ولايتين مجاورتين، هما أوتار براديش وأوتاراكاند.

وقال ألوك كومار باندي، المسؤول المحلي، إن الخمور الفاسدة قتلت 36 شخصا على الأقل منذ يوم الخميس في منطقة ساهارانبور بولاية أوتار براديش، تبعد المقاطعة حوالي 130 ميلاً عن نيودلهي العاصمة.

وقال باندي إن عمليات التشريح لم تكتمل بعد، ومن المرجح أن يرتفع عدد الوفيات، ويتم علاج الضحايا الآخرين في المستشفيات المحلية، ويحاول الأطباء بذل قصارى جهدهم لإنقاذ حياتهم.

وفي حي مجاور في أوتاراخاند، مات 32 شخصًا بعد تناولهم خمورًا غير مشروعة خدمت لهم كجزء من طقوس الحداد.

وترى السلطات أن الحادثان مرتبطان، ومن المرجح أن يكون المشاركين فى الطقوس قد قطعوا الرحلة من أوتار براديش إلى أوتاراخاند وأعادوا الخمور لبيعها.