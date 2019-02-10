كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السترات الصفراء" الفرنسية تدعم فنزويلا ضد التدخل الأمريكى والأوروبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت حركة "السترات الصفراء" فى باريس دعمها لسيادة الشعب الفنزويلي من خلال التليوح بعلم البلد البوليفاري في احتجاجاتها العنيفة ضد الشرطة الفرنسية أمس واليوم، ضمن فعالياتها المستمرة منذ أسابيع ضد نظام الحكم بالبلاد.

ونشر وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريزا، على صفحته الرسمية بموقع تويتر، صوراً لأحد المتظاهرين يحمل علمًا فنزويليًا، إلى جانب فرنسا، في الأسبوع الثالث عشر على التوالي من الاحتجاجات في الشوارع، والتي تقام كل يوم سبت ضد السياسات الرأسمالية للرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، في باريس وغيرها من المدن.

وقال أريزا، إنّ رفع العلم الحر وضد الإمبريالية البوليفاري في المسيرة، هو علامة على التضامن ورفض التدخل من الولايات المتحدة وأوروبا فى شؤون فنزويلا الداخلية.

وأضاف: "اليوم رأينا أعلام فنزويلا في حشود السترات الصفراء في باريس، ودعم الطبقة العاملة في فرنسا سيادة الشعب الفنزويلي ومعارضة التدخل الأمريكي والأوروبي.

كما نشر وزير الثقافة الفنزويلي إرنستو فيليجاس على تويتر كيف لوح الطبقة العاملة الفرنسية بعلم فنزويلا "المتمرد والمستقل والمعادي للإمبريالية كدليل على دعم الأمة البوليفارية