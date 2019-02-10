كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منفذ هجمات لندن 2005 يحصل على 800 ألف استرلينى مساعدة للطعن فى إدانته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى زعيم بتنظيم القاعدة الإرهابى، والمدان بتنفيذ هجمات لندن 2005، نحو 800،000 جنيه إسترليني من رسوم المعونة القانونية للطعن في إدانته.

وتم الحكم على "رانجزيب أحمد"، 43 عاماً، بالسجن مدى الحياة في محكمة مانشستر كراون في عام 2008 بتهمة قيادة الإرهاب.

سمعت هيئة المحلفين أنه كان يرأس خلية من ثلاثة أفراد لتنظيم القاعدة كانت تستعد لارتكاب جريمة قتل جماعية.

وقد حكم على أحمد بالسجن مدى الحياة بحد أدنى مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد محكمة مانشستر الملكية بعد أن وجدته هيئة المحلفين مذنباً مع مساعده، سائق سيارة الأجرة بمانشستر حبيب أحمد.

وأصبح البالغ من العمر 43 عاما ، الذي اعتقل في باكستان، أول شخص في المملكة المتحدة أدين بقيادة منظمة إرهابية.

ووفقاً لما ذكرت صحيفة "ذى صن" البريطانية اليوم الأحد، كشف طلب حرية المعلومات أن المتطرف قد حصل على 782،407 جنيه إسترليني من الرسوم القانونية، وتشمل الرسوم مبلغ 589.667 جنيهًا إسترلينيًا للمحاماة و 121،892 جنيهًا إسترلينيًا للطعن في إدانة فاشلة في عام 2011، بالإضافة إلى 60،435 جنيهًا إسترلينيًا لإجراء مدني.

ووصف النائب دافيد ديفيز المدفوعات بأنها "استفزاز"، وينتظر أحمد، الذي يعتقد أنه على صلة بإرهابيي 7/7، جلسة للإفراج المشروط في الشهر المقبل.

وخسر أحمد دعوى قضائية ضد إدانته في عام 2011 بعد أن ادعى أن الشرطة وأجهزة الأمن سمحت له في وقت سابق بمغادرة بريطانيا إلى باكستان أثناء خضوعه للمراقبة، علمًا أنه سيتعرض لسوء المعاملة.