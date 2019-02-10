كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدعم روسي.. أرمينيا ترسل خبراء إزالة الألغام إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعثت أرمينيا فريق من الخبراء إلى سوريا، في مهمة مدعومة روسياً للمساهمة بإزالة الألغام وتقديم المساعدة الطبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أرتسون هوفهانيسيان إن فريقا مكون من 83 من خبراء المتفجرات وأفراد الخدمات الطبية وضباط الأمن وصلوا في 8 فبراير وسيركزون على مدينة حلب في شمال سوريا.

وشدد على أن الأفراد لن يشاركوا في القتال الدائر في بلد الشرق الأوسط. حيث خلفت الحرب الأهلية التي دامت سبع سنوات في سورية أكثر من 400.000 قتيل ونزحت الملايين ودمرت العديد من المواقع التاريخية في جميع أنحاء البلاد.

قبل الحرب، كانت حلب موطناً لنحو 110 آلاف من الأرمن، والجالية الأرمينية في حلب واحدة من الأكبر في العالم.

وقال هوفهانيسيان إن روسيا ستنقل الفريق الأرمني إلى سوريا وستقدم الدعم اللوجيستي.

كما شكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في 8 فبراير نظيره الأرميني ، وزارة الدفاع دافيت تونويان ، لنشره الأفراد في سوريا.

قائلا "كنت أول من استجاب لدعوتنا لتقديم المساعدة للشعب السورى".

غير أن بعض السياسيين الأرمينيين انتقدوا هذه الخطوة ، حيث حذر حزب ساسنا تسيرر الأرمني من أن العلاقات العسكرية الوثيقة مع روسيا في سوريا قد تضر بمصالح أرمينيا وتقوض أمنها.