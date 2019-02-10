برشلونة الإسباني يقترب من التعاقد مع نجم “أشبال الأطلس”

اقترب فريق برشلونة الإسباني، من التعاقد مع لاعب المنتخب المغربي لأقل من 15 سنة، شاذي رياض، قادما من فريق مايوركا، وذلك بعد أن اقترب الناديان من التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص هذه الصفقة.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، المقربة من النادي “الكتلاني”، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع مايوركا من أجل جلب رياض، الصيف المقبل، وذلك بعد أن تألق رفقة شبان فريق مايوركا.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن برشلونة استطاع إقناع مايوركا بالرغم من المنافسة القوية من فريق فياريال، الذي كان يرغب هو الآخر في جلبه نهاية الموسم الرياضي الحالي، ليلتحق بذلك بفريق “البلاوغرانا” لأقل من 19 سنة.

ويلعب رياض في مركز قبل الدفاع، وتألق مع المنتخب المغربي لأقل من 15 سنة في العديد من المباريات القارية، خاصة الألعاب الإفريقية في الجزائر، والتي قاد فيها “اشبال الأطلس” للحصول على الميدالية الذهبية، ويعتبر واحدا من الأسماء التي يتوقع أن يسطع نجمها في سماء الكرة في السنوات القليلة المقبلة.