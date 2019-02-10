شكرا لقرائتكم خبر عن بلير: لا يوجد "شخص مسؤول" يريد البريكست دون اتفاق والان نبدء بالتفاصيل
مع اقتراب الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فى 29 مارس ، هيمنت مخاوف بشأن الخروج من التكتل دون اتفاق على البرامج الحوارية السياسية اليوم الأحد .
وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير "لا يوجد مسؤول" يمكن أن يقترح الخروج دون اتفاق في حين حذر رؤساء شركات ضمن اتحاد الصناعات البريطانية من أن احتمالات الخروج دون اتفاق زادت.
وقالت ليز تراس وزيرة الخزانة البريطانية لمحطة سكاي نيوز اليوم إن بإمكان رئيسة الوزراء تيريزا ماي التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتغيير أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد متعلقة بحدود أيرلندا الشمالية.
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