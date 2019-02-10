مسؤول أممي : الإمارات نموذج رائد في العطاء الإنساني على مستوى العالم

أكد مسؤول أممي أن دولة الأمارات العربية المتحدة نموذج رائد في العطاء الإنساني على مستوى العالم .

جاء ذلك على لسان ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة, على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم في دبي ..

وقال بيزلي في تصريح نشرته وكالة وام الإماراتية، "إن دولة الإمارات لديها وعي كبير وإدراك بالأزمات التي تعانيها المنطقة وتعمل على الاستجابة لها بطرق عصرية ومبتكرة" ..مشيداً بالدور الفاعل والرائد للدولة في مجال الإغاثة الإنسانية.

وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي لديه تعاون راسخ وشراكة مثمرة مع دولة الإمارات .. مشيراً إلى أن الإمارات تحتضن أكبر مدينة للإغاثة الإنسانية على مستوى العالم وهي المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي التي توفر استجابة عاجلة لأي متطلبات إغاثية في مختلف أنحاء العالم وتؤمن طرقاً مبتكرة ووسائل النقل العاجل لجميع المواد الغذائية للمحتاجين والمعوزين في شتى بقاع الأرض.

وأوضح أن دولة الإمارات لا يقتصر دعمها لبرنامج الأغذية العالمي على الجانب الإغاثي وحسب وإنما أيضاً يتضمن تعاوناً على صعيد صياغة برامج مستدامة تساعد المنظمة الدولية على أداء دورها على الوجه الأكمل ..مؤكداً أن الإمارات تضطلع بجهود رائدة من أجل التصدي للجوع والفقر والمجاعة في العديد من المناطق المتأثرة حول العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تساعد برنامج الأغذية العالمي أيضاً على أصعدة أخرى تتعلق بجوانب الابتكار والتكنولوجيا وتوفير التعليم للأطفال المحتاجين.

وأكد أن قيادة دولة الإمارات تمتلك رؤية فريدة للعطاء الإنساني وتعمل بشكل مستمر على مد يد العون للمحتاجين والمعوزين في شتى أنحاء العالم ..مشيراً إلى أن الحديث مع قيادة دولة الإمارات حول العمل الإنساني يكون من القلب للقلب ويهدف في المقام الأول إلى تحقيق الخير للبشرية جمعاء.

وأكد أهمية انعقاد القمة العالمية للحكومات ..مشيراً إلى أن هذا الحدث العالمي تزداد أهميته في ظل ما يشهده العالم اليوم من متغيرات واضطرابات تتطلب تضافر الجهود من أجل تحسين حياة الشعوب ونجدة المتأثرين في مناطق مختلفة بالعالم.