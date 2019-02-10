الرئيس السيسي يُنهي أعمال الجلسة الإفتتاحية لقمة الإتحاد الأفريقي ال32

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقى الـ32 حاليا المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأعطى الرئيس السيسى فى ختام الجلسة، كلمته لسكرتير عام الاتحاد الإفريقى، ليخبر القادة والزعماء بموعد انعقاد القمة فى الجلسة المغلقة مساء اليوم، والذى بدوره أكد، أن الفترة الصباحية أخذت من الوقت أكثر مما كان مفروضا، ولهذا السبب هناك اقتراح بالرجوع إلى الفترة المسائية بعد ساعتين، وبعدها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع الجلسة.

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