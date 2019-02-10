بوتين: الأمن الدولي يتعرض لاختبار جدي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد إن قضايا الاستقرار الاستراتيجي تتطلب اهتماما كبيرا، لاسيما عندما تواجه أنظمة الحد من التسلح وعدم الانتشار تحديات كبيرة.

وأوضح بوتين – خلال تهنئته للدبلوماسيين الروس بمناسبة عيدهم المهني، بحسب بيان صدر عن الكرملين ونقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية – “أنه في ظل الوضع الصعب الحالي عندما يتعرض الأمن الدولي وسيادة القانون لاختبار جدي، تواجهون أيها الدبلوماسيون مهام صعبة وطموحة”.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، بالنظر إلى أن أنظمة الحد من التسلح ومنع الانتشار تواجه الآن تحديات”.

وفي السياق ذاته، أكد بوتين أنه من بين مهام الدبلوماسيين الروس مضاعفة الجهود لتطوير عمليات التكامل الأوراسي وتوسيع العلاقات الخارجية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضاف البيان قول بوتين ” إنه ينبغي مضاعفة الجهود لتطوير عمليات التكامل الأوراسي، وكذلك توسيع العلاقات الخارجية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بهدف تكوين شراكة أوراسية كبرى”.

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