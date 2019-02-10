بوتفليقة يترشح رسمياً لولاية خامسة لرئاسة الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة عن ترشحه رسمياً للولاية الخامسة وخوض الإنتخابات الرئاسية الجزائرية في نيسان 2019.
ولفتت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" إلى أنها ستبث رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري، مشيرة إلى أنه يعتزم في رسالته المبادرة إلى "بدءا من هذه السنة، و في حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف الى اعداد أرضية سياسية و اقتصادية و اجتماعية وامكانية اقتراح اثراء الدستور".
وكان حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر قد أعلن عن ترشيحه لوتفليقة للسباق الرئاسي، فيما يعاني الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً من وعكة صحية مزمنة منذ أبريل 2013، استدعت حينها نقله إلى مستشفى فال دوجراس بباريس، حيث مكث فيه 80 يومًا.
وبوتفليقة هو الرئيس العاشر للجزائر وقد تولى الرئاسة في 22 نيسان 1999 خلفاً لاليامين زروال وحتى اليوم.
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