مقرر "القومي للسكان": توفير وسائل تنظيم الأسرة ضرورة لمواجهة المشكلة السكانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقدت الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، أمس السبت، ندوة بعنوان "صحة المرأة في القرن الواحد والعشرين: الفرص والتحديات"، وذلك على هامش مؤتمرها الدولي العشرين، والذي عقد في القاهرة على مدار يومين.

استضافت الندوة الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتورة حنان جرجس ممثلًا عن المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جيرمين حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وحاضر فيها البروفيسور ليزلي ريجان رئيسة الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد (RCOG).

وقال الدكتور محمد ممتاز، نائب رئيس الجمعية، بحسب بيان الأحد، إن الندوة حضرها لفيف من الأطباء في مختلف تخصصات رعاية صحة المرأة والعاملين في المجتمع المدني ومجموعة من سيدات ورجال الأعمال.

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وأضافت الدكتورة أميمة إدريس، عضو اللجنة المنظمة، أن الندوة ناقشت أهم التحديات التي تواجه صحة المرأة مثل حقها في الحصول على رعاية كاملة أثناء الحمل وتوافر إمكانيات الولادة الآمنة لها ولطفلها.

وأكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، ضرورة توافر وسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة للسيدات بعد الولادة، والتوعية بأهمية المباعدة بين الولادات، حتى نتمكن من مجابهة المشكلة الرئيسية في عرقلة النمو الاقتصادي وهي الزيادة السكانية، التي نعاني منها في السنوات الأخيرة على الرغم من المحاولات الكثيرة لعلاجها.

وأوضح الدكتور نبيل عبدالحكيم، رئيس الجمعية، أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في التنسيق بين الجهات المختلفة المحلية والدولية في التنسيق والتعاون لزيادة فرص التدريب والتعليم للأطباء للنهوض بصحة المرأة التي تمثل نصف المجتمع ولكنها في حقيقة الأمر المسئول الأول عن رعاية الأسرة والمجتمع ككل.