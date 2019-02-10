محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
وزع وفد من إدارة العلاقات العامة في مديرية أمن محافظة بورسعيد، وقسم شرطة الزهور، أدوات مكتبية، اليوم الأحد، على طلاب مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات، بحضور دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم.
وقال باهي، في تصريحات صحفية، إن مثل هذه الزيارات تنمي الحس والوعي الوطني لدى الطلاب، وتساهم بشكل فعال في ترسيخ الانتماء للوطن وتعزز الصورة الإيجابية عن أجهزة الشرطة لدى الطلاب التي شوهها أعداء الوطن، موجهًا الشكر للقائمين على هذه المبادرة في وزارة الداخلية ومديرية أمن بورسعيد.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الزيارة تأتي لمد جسور التعاون وتوطيد العلاقات بين رجال الشرطة والطلاب، وتعريف الطلاب بالدور المعنوى لوزارة الداخلية ولأجهزة الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ضباط "أمن بورسعيد" يوزعون أدوات مكتبية على تلاميذ المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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