محكمة أردنية تحكم بإعدام اثنين من منفذي هجوم الكرك في 2016

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، بإعدام اثنين من منفذي هجوم الكرك الذي أوقع نهاية عام 2016 عشرة قتلى وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. وأعادت المحكمة محاكمة الاثنين بعد أن كانا قد أدينا في القضية.

وحكم رئيس محكمة أمن الدولة في الجلسة العلنية، اليوم، على الأخوين خالد المجالي وحمزة المجالي ب"الإعدام شنقا حتى الموت".

وكانت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، نقضت حكم المحكمة السابق والصادر في نوفمبر 2018 والقاضي بالسجن المؤبد بحق الأخوين.

وكان مصدر قضائي أردني أكد أن "أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وأدت الى استشهاد رجال أمن ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام".

وأصدرت محكمة أمن الدولة في 13 نوفمبر الماضي أحكاماً تراوحت بين السجن 3 أعوام والمؤبد بحق 10 مدانين في قضية هجوم الكرك (118 كلم جنوب العاصمة عمّان) الذي أوقع في 19 ديسمبر 2016 عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحاً هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنياً وأجنبيان.

وتحصن حينها أربعة مسلحين في قلعة الكرك الأثرية، بعدما هاجموا دوريات للشرطة ومركزاً أمنياً، واشتبكوا مع الأجهزة الأمنية نحو سبع ساعات قبل أن تقتلهم قوات الأمن.

وبعد هجوم الكرك بيوم واحد، اعتقل ممول الهجوم في مداهمة لمنزله أدت إلى مقتل أربعة من رجال الأمن وأحد الإرهابيين، ثم جرت عمليات توقيف لاحقاً لعدد من المشتبه بهم.

ويشارك الأردن في تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة، ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.