شاهد.. مظاهرات اليمين الإسباني تجتاح مدريد رفضًا لرضوخ الحكومة لمطالب الكتالان

احتشد متظاهرو تحالف الأحزاب اليمينية فى مدريد ضد رئيس الحكومة الاشتراكي، بيدرو شانسيث مطالبين بعزله، وبإجراء انتخابات رئاسية فوراً، رفضاً منهم لمجمل سياساته، وبالأخص سياسته وعلاقته مع الانفصاليين الكتالان.
تطالب الأحزاب المعارضة اليمينية ذات الشعبية الكبيرة، بأسبانيا بإجراء الانتخابات العامة فورا. وعزل رئيس الوزراء الاشتراكي المؤقت. وفرض الوصاية الدستوريةالمشددة على إقليم كتالونيا.
يذكر أن الانفصاليين الكتالان بقيادة رئيس كتالونيا، قدموا واحدا وعشرين مطلبا لرئيس الوزراء الأسباني. الذي وافق على دراستهم من حيث المبدأ مما أثار حفيظة باقي الأحزاب ضده أكثر مِن ذي قبل.
ويقابل رئيس الوزراء عاصفة من
وكأنها أزمة بين دولتين مستقلتين تحتاج لوساطة، وليست أزمة بين الدولة ومارقين منها خارجين عن القانون، حسبما يصفهم قادة المعارضة.
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