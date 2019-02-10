شاهد.. السترات الصفراء يستمتعون بالشمس والموسيقى بعد تجاهل الحكومة الفرنسية لمطالبهم

باريس - خالد شقير

تدخل احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا الأسبوع الثالث عشر بعدد محتجين يقارب 50 ألف شخص مستمرون في مناهضة سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتستمر أعمال العنف والتخريب والهجوم على المنشآت ومنازل المسئولين التي كان آخرها هجومًا على منزل رئيس الجمعية الوطنية

الفرنسية شيرار فيران.

وقامت بوابة الوفد بعمل تغطية خاصة من قلب مقر احتشاد أعضاء حركة السترات الصفراء بمنطقة الفيبور في قلب مدينة مارسيليا الفرنسية، ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة باريس من حيث

عدد السكان.

ظهر أعضاء الحركة في مقطع فيديو، أمس السبت، أثناء حمل اللافتات المناهضة لسياسات ماكرون مع توافد أعداد من راغبي الانضمام للوقفة الاحتجاجية في حين قام بعض الأفراد بتشغيل الموسيقى في سياراتهم للاستمتاع بيوم العطلة الأسبوعية الذي شهد تظاهرات السترات الصفراء لقرابة ثلاثة أشهر على التوالي في مطلع كل أسبوع.