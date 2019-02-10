الرئيس الرواندي: السيسي قادر على النهوض بالاتحاد الأفريقي

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الرئيس الرواندي بول كاجاميوكالات :
دعا الرئيس الرواندي بول كاجامي، في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز قدرات الاتحاد الأفريقي لتحقيق الأهداف السياسية، مؤكدًا الحاجة إلى منظمة مرنة صحية وتتميز بالفاعلية.
وأردف قائلا " إنه لم يتبق إلا أن يسلم
وقال إنه ليس هناك شك إن الرئيس السيسي سينهض بالاتحاد
وأعرب عن فرحته بتسلم الرئيس السيسي رئاسة للاتحاد الأفريقي والعمل معه، مشيرًا إلى أن يوجد في أفريقيا أشخاص رفيعو المستوى لخدمة القارة السمراء .. مشددًا على أن ما تحتاجه القارة هو تبادل الخبرة والقدرة من أجل تنفيذ أجندة أفريقيا .
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