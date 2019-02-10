نتنياهو: إسرائيل تبدأ خصم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الهيئة الخاصة والمكلفة بتطبيق قانون خصم رواتب الأسرى والقتلى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل شهريا، ستستكمل عملها خلال نهاية الأسبوع الجاري، وتعهد بتمرير القانون يوم الأحد المقبل، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وقال نتنياهو، في مستهل الجلسةالأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، "سيتم حتى نهاية هذا الأسبوع العمل على تطبيق القانون الذي يقضي بخصم رواتب الإرهابيين من العائدات الضريبية التي تحول إلى السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "سأعقد جلسة للكابينت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية) يوم
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي قد صادقت مطلع يوليو من العام الماضي على قانون يسمح لإسرائيل بخصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بقيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدعوى أن هذه الأموال تدعم وتشجع العمليات الإرهابية.
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