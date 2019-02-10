أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، تضامنه الكامل مع دولة السودان، ورفضه القاطع لكل محاولات استهدافه، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وقال الغانم، "لعلنا جميعا استبشرنا خيرا عندما تم قبل عامين رفع العقوبات الأمريكية الأحادية عن السودان، والتي استمرت حوالي ربع قرن واستبشرنا خيرا أيضا عندما تم الإعلان قبل حوالي شهرين عن محادثات أمريكيةسودانية، لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأضاف الغانم، "نحن نريد سودانا مستقرا وآمنا ومزدهرا. السودان الذي يجب أن يلقى كل تشجيع ودعم منا في كل خطوة تستهدف الإصلاح والتنمية ورفاهية شعبه الكريم الحر".
وتابع "لقد كان موقفنا مبدئيا تجاه كل السياسات التي تستهدف السودان، ونحن في البرلمان الكويتي كنا من أوائل الدول التي طالبت الاتحاد البرلماني العربي بالتحرك إزاء الكونجرس الأمريكي للضغط باتجاه التعجيل برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية وكان ذلك في منتصف عام 2017".
جاء ذلك، خلال كلمة له أمام جلسة استماع مشتركة للبرلمان العربي مع رؤساء البرلمانات العربية لبحث موضوع رفع السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الأمة الكويتي: نرفض عزل السودان واستهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.