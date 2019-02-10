رئيس مجلس الأمة الكويتي: نرفض عزل السودان واستهدافه

وكالات :

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، تضامنه الكامل مع دولة السودان، ورفضه القاطع لكل محاولات استهدافه، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقال الغانم، "لعلنا جميعا استبشرنا خيرا عندما تم قبل عامين رفع العقوبات الأمريكية الأحادية عن السودان، والتي استمرت حوالي ربع قرن واستبشرنا خيرا أيضا عندما تم الإعلان قبل حوالي شهرين عن محادثات أمريكية

سودانية، لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف الغانم، "نحن نريد سودانا مستقرا وآمنا ومزدهرا. السودان الذي يجب أن يلقى كل تشجيع ودعم منا في كل خطوة تستهدف الإصلاح والتنمية ورفاهية شعبه الكريم الحر".

وتابع "لقد كان موقفنا مبدئيا تجاه كل السياسات التي تستهدف السودان، ونحن في البرلمان الكويتي كنا من أوائل الدول التي طالبت الاتحاد البرلماني العربي بالتحرك إزاء الكونجرس الأمريكي للضغط باتجاه التعجيل برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية وكان ذلك في منتصف عام 2017".

جاء ذلك، خلال كلمة له أمام جلسة استماع مشتركة للبرلمان العربي مع رؤساء البرلمانات العربية لبحث موضوع رفع السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.