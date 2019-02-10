الصين: الحوار الخيار الوحيد للسلام في فنزويلا

وزير الخارجية الصيني

كتبت - سارة طارق:

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الصين تصر على أن الحوار السلمي والوسائل السياسية لأنهما "السبيل الوحيد" نحو السلام الدائم في فنزويلا، كما أنها تدعم الجهود متعددة الجنسيات للوصول إلى مثل هذه النتيجة.

جاءت تصريحات هوا تشونينج المتحدثة باسم الوزارة ردا على سؤال حول عقد اجتماع يوم الخميس المقبل، لمجموعة الاتصال الدولية، برئاسة رئيس اوروجواى تابارى فاسكويز وحضورزعماء 14 دولة من بينها اسبانيا وايطاليا والبرتغال والسويد.

يذكر أن الصين حليف وثيق للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، و قد أقرضت له مليارات الدولارات

للمساعدة في دعم نظامه المحاصر.

وقالت هوا إن الصين "تؤمن بأن الشؤون الفنزويلية يجب أن يحلها الشعب الفنزويلي في إطار دستورها وقوانينها ومن خلال الحوار السلمي والوسائل السياسية، هذا هو السبيل الوحيد نحو تحقيق السلام الدائم في البلاد".

وأضافت أن "الصين تدعم جهود المجتمع الدولى لتحقيق هذا الهدف وتأمل فى أن تواصل جميع الأطراف لعب دور بناء فى الحل السلمى لقضية فنزويلا".

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الجدير بالذكر أن في أواخر

الشهر الماضي، أصدرت الوزارة بيانا باسم هوا يقول أن الصين "تعارض التدخل الخارجي في فنزويلا" ، في توبيخ لدعوات الولايات المتحدة لاتخاذ إجراء عسكري لإزالة مادورو.

على مدى العقد الماضي ، قدمت الصين لفنزويلا 65 مليار دولار من القروض والنقد والاستثمار،وتدين فنزويلا بأكثر من 20 مليار دولار.

ويبدو أن أمل الصين الوحيد في السداد يكمن في زيادة الإنتاج النفطي في فنزويلا، على الرغم من أن أسعار النفط المنخفضة والاقتصاد المنهار في البلاد يبشران بالسوء لمثل هذا الاحتمال.

واعترفت اثنتان من الدول، بما فيها الولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينية الكبرى بخوان جوايدو زعيم المعارضة كرئيس فنزويلا المؤقت، بينما تدعم الصين وروسيا مادورو.