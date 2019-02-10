كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنطلاق "المعركة الاخيرة" لسحق الدولة الإسلامية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقد اجتاحت الدولة الاسلامية أجزاء كبيرة من سوريا والعراق المجاور في عام 2014 ، معلنة "الخلافة" هناك ، لكن العديد من الهجمات العسكرية قد حولتها إلى جزء منها.

وبدعم من الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش ، حاصر التحالف الكردي العربي في الأشهر الأخيرة الجهاديين في الجيب الأخير من الأراضي في محافظة دير الزور الشرقية.

وبعد توقف دام أكثر من أسبوع للسماح للمدنيين بالفرار ، قالت قوات سوريا الديمقراطية السبت إنها استأنفت القتال للاستيلاء على آخر 4 كيلومترات مربعة من الجهاديين.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان "أطلقت قوات الدفاع الذاتى المعركة النهائية لسحق داعش ... في قرية باجهوز"وبعد عشرة أيام من إجلاء أكثر من 20 ألف مدني ... بدأت المعركة الليلة" للقضاء على آخر فلول المنظمة.

وقد اعلن مصطفى بالي المتحدث باسم قوات الدفاع الذاتي "هذه المعركة ستحتم في الأيام القادمة".

كما اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الغزو الإقليمي الكامل لهزيمة الدولة الإسلامية يمكن أن يكتمل في الأسبوع القادم.

وقال بالي إنه لايزال مايقرب من 600 من مقاتلي الدولة الإسلامية داخل الجيب ، ومعظمهم من الأجانب ، ويعتقد أن المئات من المدنيين داخلها.

وقال بالي أن: "لدينا وحدات خاصة تتمثل مهمتها في توجيه المدنيين إلى ممرات يمكنهم عبورها" إلى بر الأمان.

وصرح بالي أن هزيمة كاملة للدولة الإسلامية وشيكة بعد أن تقلصت"الخلافة" الواسعة إلى قريتين في سوريا.

كما وصف الميجور جنرال كريستوفر غيكا ، نائب قائد التحالف أن حجم الجيب الأخير لدولة العراق "الآن أقل من واحد في المائة من الخلافة الأصلية". كما أن أكثر من 37،000 شخص ، معظمهم من زوجات وأطفال المقاتلين الجهاديين ، فروا من أراضي الدولة الإسلامية منذ أن كثفت قوات سوريا الديمقراطية من هجومها في ديسمبر ، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وقد أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية لطرد داعش من دير الزور في سبتمبر ، وتقدمت ببطء ضد داعش على الرغم من أن الجهاديين قاموا بمقاومة عنيفة.

وفي ذلك الوقت ، قُتل أكثر من 1200 من مقاتلي داعش ، وأكثر من 670 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية ، ونحو 400 مدني في القتال ، كما أعلن المرصد.

وعلى الرغم من أن "الخلافة" على حافة الانهيار ، إلا أنها ما زالت تحتفظ بوجود في صحراء البادية الشاسعة في سوريا وقد نفذت هجمات مميتة في الأراضي الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية.

كما قتلت الحرب السورية أكثر من 360،000 شخص وشردت الملايين منذ اندلاعها في عام 2011 بالقمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وبقي الأكراد في البلد إلى حد كبير خارج الصراع ، بدلاً من تطوير مؤسسات شبه مستقلة في أجزاء من شمال شرق البلاد تحت سيطرتهم.

كما وفر الوجود العسكري الأمريكي في سوريا للأكراد قدرا من الحماية ضد أي هجوم تركي.

لكن واشنطن أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) أنها ستسحب جميع قواتها من سوريا ، مما يدفع السلطات الكردية إلى الهرولة لإصلاح العلاقات مع النظام في دمشق.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن الجيش الأمريكي يستعد للانسحاب من سوريا بنهاية أبريل.