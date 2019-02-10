كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف آثار حضارة غامضة في الصحراء الغربية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم اكتشاف مئات من الآثار الحجرية الغامضة في الصحراء الغربية، - منطقة متنازع عليها مع المغرب - وهي منطقة لا تزال إلى حد كبير بقعة فارغة على الخريطة الأثرية.

قام فريق من علماء الآثار، بتحليل صور الأقمار الصناعية على Google Earth وشرعوا في القيام بأعمال التنقيب والعمل الميداني على طول الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، وبشكل أعمق في الصحراء كجزء من مشروع الصحراء الغربية.

أجرى هذا البحث فريق من علماء الآثار من جامعة إيست أنغليا بين عامي 2002 و 2009 في الإقليم ، الذي يخضع جزئياً لسيطرة المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

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واكتشف فريق علماء الآثار، أن التجمعات الحجرية، تأتي في مجموعة متنوعة من الطرق، وتشكل الهلال، والدوائر، وخطوط مستقيمة، وأحيانا مكدسة في أكوام.

وتعود هذه المجمعات إلى 10000 عام، وغرضها غارق في الغموض. لكن علماء الآثار يشيرون إلى أن بعضها قد يكون عبارة عن تلال دفن، حيث أن العديد من المواقع التي تم التنقيب عنها تحتوي على جثث بشرية مدفونة عمرها 1500 عام تقريبًا.

ووفقًا لموقع العلوم "لايف ساينس"، فقد تم تعليق العمل الميداني، بسبب المخاوف الأمنية المحلية، مع الإرهابيين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي منعت العلماء من العمل بأمان.

وكتب المؤلفان المشتركان - الباحثان -: "لا تزال الخريطة الأثرية للصحراء الغربية، بالمعنى الحرفي والمجازي، شبه فارغة بقدر ما يتعلق الأمر بالمجتمع الدولي الأثري للأبحاث الأثرية، ولا سيما بعيدًا عن ساحل المحيط الأطلسي".