كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الرئيس الجزائري يعلن ترشحه لولاية خامسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، ترشحه لولاية خامسة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد أعلنت جبهة التحرير الوطني في الجزائر ، ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.

وقال معاذ بوشارب منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني، في كلمته في تجمع القاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة: "نرشح الرئيس بوتفليقة بسبب خياراته واستكمالا لإنجازاته".

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ودعا بوشارب أعضاء حزبه إلى التحضير للحملة الانتخابية.

وكانت القاعة البيضاوية قد غصت بآلاف الحاضرين من مختلف ولايات الجزائر، في هذا التجمع، تقدمتهم قيادات من الحزب الحاكم على رأسهم منسق هيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب، والأمين العام السابق جمال ولد عباس، كما حضر عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة (لم يعلن عن ذلك رسميا)، حيث حضر التجمع بصفته مناضلا لجبهة التحرير الوطني.

