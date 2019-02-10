كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: حكومة الوفاق تُعلن وصول قواتها إلى حقل الشرارة في الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر من الحكومة الليبية المعترف بها دولياَ في طرابلس إن قوات تابعة لها وصلت إلى حقل الشرارة، النفطي اليوم الأحد.

وحقل الشرارة هو أكبر حقل نفطي في ليبيا، ومحور صراع بين الحكومة المتمركزة في طرابلس، وحكومة منافسة متمركزة في شرق البلاد.

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وبشكل منفصل قال مصدر من القوات المسلحة المتمركزة في شرق ليبيا، إن طائرة عسكرية تابعة لقوات شرق ليبيا، اعترضت اليوم الأحد طائرةً مدنيةً أقلعت من حقل الفيل النفطي، وأجبرتها على الهبوط في منطقة سبها الجنوبية.

والحقلان النفطيان يقعان في جنوب ليبيا.