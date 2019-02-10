كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: الإعدام لمدانين بهجوم الكرك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأحد محاكمة إثنين من المدانين في قضية هجوم الكرك الذي أوقع نهاية عام 2016 عشرة قتلى وتبناه تنظيم داعش، وحكمت عليهما بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وحكم رئيس محكمة أمن الدولة اليوم الأحد في جلسة علنية على الأخوين خالد المجالي وحمزة المجالي بـ"الإعدام شنقاً حتى الموت".

وكانت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية بالأردن، نقضت حكم المحكمة السابق والصادر في 2018 والقاضي بالسجن المؤبد بحق الأخوين.

وكان مصدر قضائي أردني أكد أن "أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وأدت إلى استشهاد رجال أمن ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام".

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وأصدرت محكمة أمن الدولة في 13 نوفمبر الماضي أحكاماً تراوحت بين السجن 3 أعوام والمؤبد بحق 10 مدانين في قضية هجوم الكرك (118 كلم جنوب عمان) الذي أوقع في 19 ديسمبر 2016 عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحاً هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنيا وأجنبيان.

وتحصن حينها اربعة مسلحين في قلعة الكرك الاثرية، بعدما هاجموا دوريات للشرطة ومركزاً أمنياً، واشتبكوا مع الاجهزة الأمنية نحو سبع ساعات قبل أن تقتلهم قوات الأمن.

وبعد هجوم الكرك بيوم واحد اعتقل ممول الهجوم في مداهمة لمنزله أدت الى مقتل أربعة من رجال الامن وأحد الارهابيين، ثم جرت عمليات توقيف لاحقاً لعدد من المشتبه بهم.

ويشارك الأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، في تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.