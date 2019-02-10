كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولندا تعتزم شراء مدفعية صاروخية من أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات البولندية، اليوم، عزمها على شراء مدفعية صاروخية من الولايات المتحدة الأمريكية،وذلكلضمان أمن البلاد.

وقالت وزارة الدفاع البولندية، على موقعها الرسمى على الانترنت، إن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيسكى، ووزير الدفاع، ماريوش بلاشاك، قد أعلنا رسميًا عن عزم وارسو على شراء نظام الأسلحة الأمريكية.

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وأضافت وزارة الدفاع، في بيان: "هذا مكون مهم للغاية في تنفيذ برنامج التحديث للقوات المسلحة البولندية. وستحصل بولندا مع راجمات الصواريخ على ذخائر، بالإضافة إلى حزمة من الخدمات اللوجستية والتدريب."

ومن جانبه، قال وزير الدفاع، في حفل أقيم في وارسو، إن عملية شراء النظام الأمريكي الصنع ستصبح رسمية يوم الأربعاء، حيث ستساعد "المعدات الحديثة" في "ضمان" أمن بولندا.

وقد وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 20 راجمة قوية لقذائف المدفعية المتنقلة ومعدات الدعم المرتبطة بها إلى بولندا الأسبوع الماضي، مع صفقة تقدر قيمتها بـ414 مليون دولار.