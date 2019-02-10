كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الآلاف يحتجون في مدريد ضد سياسة حكومة كتالونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد، اليوم الأحد، ضد المحادثات التي اقترحها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لتخفيف حدة التوتر السياسي في كتالونيا، في احتجاج نظمه أحزاب المعارضة من يمين الوسط واليمين المتطرف.

ملأ المتظاهرون، وهم يلوحون بالأعلام الإسبانية، ساحة دي كولون في وسط المدينة في أكبر احتجاجات واجهها سانشيز، وكان شعارها "من أجل إسبانيا الموحدة، الانتخابات الآن!"، وهو تذكير بالضغط على حكومة الأقلية التي ينتمي إليها.

وكان اقتراح الحكومة الاشتراكية، يوم الثلاثاء الماضي، بتعيين مقرر في المحادثات بين الأحزاب السياسية لمعالجة أزمة استقلال كتالونيا، قد حفز المعارضة التي اعتبرت أنها خيانة واستسلام للضغط من الانفصاليين الكاتالونيين، وقد دعت المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ستواجه الحكومة تصويتا رئيسيًا يوم الأربعاء المقبل، على اقتراح ميزانية 2019، والذي من المرجح أن يفشل بدون دعم من الأحزاب الكتالونية. لكن تلك الأحزاب قالت إن تصويتها على الميزانية مشروط بالمحادثات الكتالونية بما في ذلك مسألة الاستقلال، وهو أمر لن تشمله الحكومة.