كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الرواندي يؤكد أهمية وجود اتحاد إفريقي قوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الرواندي بول كاجامي، أن هدف القادة الأفارقة، الاستمرار في بناء اتحاد إفريقي أقوى وأقدر، بإمكانه تقديم نتائج على ركائز "أجندة 2063 " وتمثيل مصالح إفريقيا أفضل تمثيل على المستوى الدولي.

وأضاف كاجامي - في كلمته أمام قمة الاتحاد الافريقي - الأحد, أن الخطوات المقبلة التى تم تحقيقها تعكس التزاما طويل المدى، وطموحات القادة الافارقة والمواطنين، مشيرا إلى أن منطقة التجارة الحرة "القارية " تم التوقيع عليها ، وستدخل حيز التنفيذ بعد بضعة أسابيع بفضل التعجيل بوتيرة التصديق.

وقال إن أفريقيا عززت خلال العام الماضي شراكتها مع أقاليم أخرى، وإن هذه السياسة سوف تستمر.

ولفت إلى أن اطلاق "صندوق السلام " بلغ مقداره 89 مليون دولار بمساهمة 50 دولة عضوا ، من شأنه أن يظهر قوة العزم الجماعي وقدرة أفريقيا الجماعية، مشيرا إلى استمرار العمل مع الأمم المتحدة، معربا عن الشكر للأمين العام للأمم المتحدة على جمع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في إطار شراكة قوية.

وأشاد باتفاق السلام الأخير الذى تم التوصل اليه في جمهورية افريقيا الوسطى، داعيا إلى ضرورة تنفيذه واحترامه.

وأضاف الرئيس الرواندي ، بول كاجامي - في كلمته التي ألقاها أمام القمة الأفريقية في (أديس أبابا ) أنه سيتم الاستمرار في بحث خصوصيات جواز السفر الافريقي والذي احدث حماسا كبيرا منذ عرضه خلال المرة الأولى قبل عامين ، مشيرا أن هذه خطوة الى الامام على طريق التنفيذ الكامل لبروتوكول المتعلق بحق الاتحاد الافريقيا .

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وقال ، إن السياق العالمي الحالي يتطلب زيادة التمويل لبرامج الصحة التي أحدثت فرقا كبيرا في حياة الشعوب الأفريقية خلال العقدين الماضيين ، معربا عن شكره لرؤساء الدول والحكومات الذين ساهموا في الإعلان حول هذا الموضوع والذي سيبحثه المؤتمر.

وأوضح أن مستقبل الاقتصاد العالمي سيكون "رقميا" وأنه في هذه القمة سيتم بحث الخطوط العريضة من اجل مقاربة افريقية مشتركة لادارة الهوية الرقمية، لافتا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو النهوض بالشمول الاقتصادي وزيادة الثقة في مواطنيننا لاسيما سياق التكامل الإقليمي المتزايد، معتبرا أن هذه خطوة اولى لما ينبغي ان يكون جهدا شاملا ومتواصل من قبل الاتحاد الافريقي وكل الدول الأعضاء من أجل الإعداد للتكنولوجيات التي تعيد تشكيل التجارة عالميا لاسيما "الذكاء الصناعي " والآليات ، وجمع المعلومات ، وأمن الشبكة العنكبوتية .

ودعا الرئيس الرواندي بول كاجامي - في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي -إلى تعزيز قدرات الإتحاد الأفريقي لتحقيق الأهداف السياسية ، مؤكدا الحاجة إلى منظمة مرنة صحية وتتميز بالفاعلية .

وأردف قائلا " إنه لم يتبقى إلا أن يسلم "المشعل " إلى الرئيس القادم للاتحاد ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية ، بدعم كامل بلا حدود .

وقال إنه ليس هناك شك إن الرئيس السيسي سينهض بالاتحاد الأفريقي ويصعد به إلى مرتفعات أحدث وأكبر .

وأعرب عن فرحته بتسلم الرئيس السيسي رئاسة للاتحاد الأفريقي والعمل معه ، مشيرا إلى أن يوجد في أفريقيا أشخاص رفيعو المستوى لخدمة القارة السمراء .. مشددا على أن ما تحتاجه القارة هو تبادل الخبرة والقدرة من أجل تنفيذ أجندة أفريقيا .