كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة بريطانية: تنظيم داعش فكرة خبيثة يصعب هزيمتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أراضي تنظيم داعش الإرهابي عندما اجتاحت العراق وسوريا في 2014 تقلصت بشكل كبير حتى وصلت إلى لا شيء تقريبًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ما تبقى من دولة الخلافة التي أعلنها أبو بكر البغدادي، يصل إلى قرية أو قريتين محاصرتين في جنوب شرق سوريا.

يأتي ذلك وسط تكهنات أن يعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع المقبل، هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وتدمير دولة الخلافة في العراق وسوريا.

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وقال التقرير، إن تنظيم داعش هو فكرة خبيثة ومتعصبة بالإضافة إلى قوة قتال شريرة، وأن هذه الفكرة المتجذرة في الأصولية الدينية المتطرفة هي أبعد ما تكون عن الهزيمة.