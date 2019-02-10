كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة بريطانية: تنظيم داعش فكرة خبيثة يصعب هزيمتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت الصحيفة، إلى أن ما تبقى من دولة الخلافة التي أعلنها أبو بكر البغدادي، يصل إلى قرية أو قريتين محاصرتين في جنوب شرق سوريا.
يأتي ذلك وسط تكهنات أن يعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع المقبل، هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وتدمير دولة الخلافة في العراق وسوريا.
وقال التقرير، إن تنظيم داعش هو فكرة خبيثة ومتعصبة بالإضافة إلى قوة قتال شريرة، وأن هذه الفكرة المتجذرة في الأصولية الدينية المتطرفة هي أبعد ما تكون عن الهزيمة.
ووفقًا لبعض التقديرات، قام أتباع داعش بإجراء أو إلهام أكثر من 140 هجومًا إرهابيًا في 29 دولة بخلاف العراق وسوريا منذ 2014، مما أسفر عن مقتل 2000 شخص على الأقل.
يذكر أن داعش، هو في الأصل فرع عراقي للقاعدة، التي أثارت هجماته على نيويورك وواشنطن في 2001 ما أصبح يعرف باسم "الحرب العالمية على الإرهاب.
وشدد ترامب، على أن القوات الأمريكية يجب أن تغادر سوريا، بينما يقول الكونجرس إن عليهم البقاء، كما أنه يريد الخروج من أفغانستان، لكنه لا يقدم أي معلومات عما يحدث، إذا ما تمكنت طالبان والحكومة إلى التوصل لحل أو اتفاق بين الطرفين.