كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنرال تركي سابق: إذا استسلمت تركيا بصفقة S-400 ستنشأ أزمة إقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي كبير لوسائل الإعلام التركية، إن واشنطن ستوقف بيع صواريخ باتريوت إلى أنقرة، إذا شرعت البلاد في شراء أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز S-400.

كشف جنرال تركي متقاعد، أن تهديد الولايات المتحدة بإلغاء بيع صواريخ باتريوت إلى تركيا إذا ما اشترت أنظمة دفاع جوي روسية يهدف في الحقيقة إلى تأجيل عملية عبر الحدود التركية في سوريا المجاورة.

وقال الجنرال التركي المتقاعد، الفهري إرينيل، في حديث لصحيفة "يني شفق" التركية: "تستخدم الولايات المتحدة عملية شراء صورايخ S-400 من روسيا لتحقيق أهدافها الخفية."

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وأضاف: "تم وضع تهديد مماثل خلال المفاوضات الهامة التي أجراها الوفد التركي في واشنطن حول منبج، سوريا. وهذه ليست مصادفة. وتشمل خططهم تأجيل العملية التركية القادمة في سوريا."

وتابع الجنرال: "المشكلة الرئيسية للولايات المتحدة هي تصميم تركيا على إجراء عملية شرق نهر الفرات، وزيادة نشر الوحدة العسكرية في البلاد في المنطقة".

وحذر "إيرينيل"، من أنه إذا استسلمت تركيا لمثل هذا الضغط - فيما يتعلق بمحاولة الولايات المتحدة الضغط على أنقرة لعدم شراء الـ S-400s الروسية -. ستصل العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا إلى نقطة لا رجعة فيها.. قد تتسبب في آثار صادمة بعد ذلك. إنها ستثير الحرب الأهلية في سوريا."

ولفت أن ذلك سوف يؤثر بشكل مباشر على منطقة واسعة النطاق من شرق البحر المتوسط ​​إلى البحر الأسود.