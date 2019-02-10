سحر الصديقي: “نقدر نتخلى على الفن في سبيل الاعتناء بابنتي” – فيديو

كشفت الفنانة سحر الصديقي أنها لا تمانع في التخلي عن الفن في سبيل الاعتناء بابنتها الرضيعة، رزان.
وقالت سحر، في حديثها مع “اليوم 24″، إن والدتها تعتني بطفلتها الرضيعة، رزان، ولو لم تكن، لفضلت التخلي على الفن في سبيل تربية ابنتها من زوجها المخرج، منصف الماليزي.
ورزقت سحر بابنتها الأولى، رزان من زوجها منصف، في شتنبر الماضي.
ولا تزال سحر إلى حدود الساعة نشطة في العمل الفني، وسيصدر فيلمها “طاكسي بيض” في الشهر الحالي.
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