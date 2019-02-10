النصيري “ينفجر” في الليغا.. وقع “هاتريك” في مرمى بيتيس ورفع رصيده لـ8 أهداف – فيديو

واصل يوسف النصيري، مهاجم المنتخب المغربي المحترف في صفوف فريق “ليغانيس” الإسباني عروضه القوية في الدور الإسباني الممتاز في الفترة الأخيرة، بعد أن وقع اليوم على ثلاثية رائعة لفريقه، في المباراة التي جمعته بريال بيتيس، برسم الجولة 23 من الليغا”.

ويعود للاعب المغربي الفضل الوافر في الانتصار الذي حققه فريقه في هذه المباراة، بثلاثة أهداف دون رد، بعد أن وقع “هاتريك”، في الدقائق 22، 26، و66، ليتوج بذلك بأفضل لاعب في المباراة.

ورفع اللاعب المغربي رصيده إلى 08 أهداف في ترتيب هدافي “الليغا”.

ويعتبر النصيري، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، من أبرز الأسماء المغربية المتألقة هذا الموسم في الدوريات الأروبية، وينتظر أن يكون المهاجم الأول لـ”أسود الأطلس” خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقبلة في مصر.

Advertisements

إليكم ثالث أهداف يوسف النصيري في هذه المباراة: