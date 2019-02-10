ماهر زين ينضم إلى قائمة المشاهير المعجبين بالزي المغربي

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انضم الفنان البريطاني، لبناني الأصل ماهر زين، إلى قائمة الفنانين المعجبين بالأزياء المغربية، وظهر في صورة بـ”الجبادور” المغربي.
ونشر المنشد ماهر زين، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس السبت، صورته بـ”الجبادور”، وعلق عليها: “أحب المغرب”.
يذكر أن ماهر زين من الفنانين المعجبين بالمغرب، وسبق له أن أصدر أغنيتين مغربيتين، الأولى بمشاركة الفنان المغربي عصام كمال، تحت عنوان “good day”، والثانية نسخته الخاصة من أغنية “الله يا مولانا” من التراث المغربي، كما شارك في مهرجانات وطنية.
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