فيروس “انفلونزا الخنازير”.. الدكالي يُوضح خطته لمحاصرة المرض

تزامنا مع موجة الهلع، والخوف من فيروس أنفلونزا الخنازير، الذي أقرت وزارة الصحة أنه أودى بحياة عدد من المواطنين في ظرف وجيز، جددت لجنة برلمانية دعوة وزير الصحة، أنس الدكالي، للمساءلة حول التدابير المتخذة لوقف شبح “أنفلونزا الخنازير”.

وفي السياق ذاته، أعلنت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، سعيدة أيت بوعلي، عن عقد اجتماع للجنتها، صباح يوم غد الاثنين، بعد تأجيله، الأسبوع الماضي، بسبب التزام الوزير بالأنشطة الملكية، وذلك لمناقشة موضوع “متابعة الإجراءات الحكومية المستعجلة، والاستثنائية لمحاصرة فيروس “أنفلونزا الخنازير الخطير، وتأثيره في الصحة العامة”، الذي تقدمت به فرق كل من الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والأصالة والمعاصرة، والحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، والتجمع الدستوري.

اللجنة، المرتقب انعقادها، غدا، بعد جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، ينتظر أن تناقش كذلك بعض مواد مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، المحال من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، إلى جانب دراسة مقترح قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية، تقدم به فريق العدالة والتنمية.