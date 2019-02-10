كاظم الساهر: لم أقصد أي إساءة بطلب تغيير اسمي

أكد الفنان العراقي، كاظم الساهر، أخيرا، أنه لم يقصد أي إساءة، ولن ينسى من أين أتى، رغم طلبه تغيير اسمه من “الاسمراني” إلى الساهر.

وقال كاظم الساهر في منشور فايسبوكي: “لا أقصد أي إساءة، ولا أنسى من أين أتيت، وادي حجر، الموصل ولا مدينة الحرية، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي، أنا كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي باللقب والروح، وأفتخر بعشيرتي، وكل عشائر العراق” .

وبرر كاظم سبب تغييره اسمه للساهر بأن جميع معاملته خارج العراق متوقفة، لأنها باسم كاظم الساهر، موضحا أنه طلب من السفارة العراقية ورقة تثبت أن كاظم جبار إبراهيم هو الشخص نفسه كاظم جبار الساهر، لكنها لم تكن كافية.