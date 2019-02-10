بأقل من ثانية.. رقم هشام الكروج يصمد بـ”أعجوبة” أمام عداء إثيوبي.. وهكذا تفاعل الكروج – صورة

أشاد هشام الكروج، البطل المغربي العالمي في ألعاب القوى، وصاحب الرقم القياسي في سباق “المايل” داخل القاعة، بالرقم الذي حققه العداء الإثيوبي يوميف كيجيلشا، أمس السبت، خلال منافسات ألعاب “ميلروس” داخل القاعة.

وكان العداء الإثيوبي على بعد 8 أجزاء من الثانية فقط (0.008 ثانية)، من أجل تحطيم الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة والمسجل في إسم العداء المغربي هشام الكروج، والذي حققه سنة 1997 في مدينة خينت البلجيكية.

وحقق العداء الإثيوبي، أمس السبت رقم 3 دقائق، 48 ثانية و46 جزء من الثانية، بينما حقق الكروج 3 دقائق، 48 ثانية و45 جزء من الثانية، وهو الرقم الأقرب لرقم الكروج منذ سنة 1997.

وفي تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نوه الكروج بأداء العداء الإثيوبي، قائلا ” أداء جد رائع من يوميف كيجيلشا.. برافو”.

إليكم تدوينة هشام الكروج:

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