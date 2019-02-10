الجش: اتهام شابين بإحراق مطعم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة لائحتي اتهام ضد شابين من سكان قرية الجش في منطقة الجليل الأعلى، نسبت إليهما تهمة التورط في إضرام النيران في مطعم بالقرية على خلفية خلاف أحدهما وعائلته مع أصحاب المطعم.
ويستدل من ملف القضية، أن حيثياث الجناية تعود لتاريخ 21.01.2019 حيث تلقت الشرطة بلاغا حول اندلاع النار داخل المطعم، وتبين من تحقيقات الشرطة وخبراء الحرائق وجود أدلة على أن الحريق بفعل فاعل.
كما جرى في نفس اليوم اعتقال مشتبه يبلغ من العمر 21 عاما، تبين خلال التحقيق معه أنه عرض على صديقه من سكان القرية أيضا، يسكن في مدينة نهريا، مبلغ 2,000 شيكل مقابل إضرام النار في المطعم.
ويستدل من لائحة الاتهام أن صديق المتهم وافق على العرض ونفذ الاثنان في ليلة 20.01.2019 - 21.01.2019 الجريمة، حيث اتفق المتهم الأول مع صديقه على إنزاله قرب المطعم شارحا له طريقة إشعال النار بالمكان، واتفق معه على مكان اللقاء فيما بعد، فقام المتهم الثاني بذلك وفرّ بعدها هاربا، ثم التقى بالمتهم الأول الذي كان قد حضر له ملابس أخرى لتغييرها ومن ثم هرب الاثنان من المكان.
وقررت الشرطة مصادرة السيارة التي استخدمها المتهمان، وطلبت النيابة من المحكمة إبقائهما رهن الاعتقال إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.
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