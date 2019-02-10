البرلمان العربي يدعو لرفع السودان من قوائم الإرهاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا البرلمان العربي، اليوم الأحد، لرفع السودان عن قوائم الإرهاب، قائلا إن الخرطوم نفذت المسارات المتفق عليها في واشنطن لرفع اسمها من قوائم الإرهاب، مؤكدا أن "الوقت حان، والظرف أصبح مؤاتيا ومناسبا لرفع المعاناة عن السودانيين".

أتى ذلك، في كلمة لرئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، أمام جلسة استماع مخصصة للسودان والتي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، بالقاهرة، وحضرها إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني السوداني، وممثلون للبرلمانات العربية، وفق بيان.

وأوضح السلمي، في كلمته الافتتاحية إن الجلسة تنعقد لـ"دعم المطلب العادل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المُدرج عليها منذ عام 1993".

وأشار إلى "البرلمان العربي أعد مذكرة قانونية بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني ووزارة الخارجية بالسودان-تضمنت كافة جوانب الموضوع".

وخلصت المذكرة وفق السلمي إلى أن الخرطوم "نفذت كامل خطة المسارات المتفق عليها مع الولايات المتحدة لرفع اسمها، وبينها مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاعات بالسودان".

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وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن الخطة حازت على إشادات عربية وإقليمية ودولية، دون تفاصيل أكثر عنها.

وتابع: "نرى بأن الوقت قد حان، وأن الظرف أصبح مؤاتيا ومناسبا، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان".

وأوضح أن هذه الخطوة "كي يستطيع السودان تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضي قدماً في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشاكل البطالة والفقر وتحسين الواقع الاقتصادي".

ورفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.