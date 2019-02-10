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مسلحون يفجّرون خط سكك حديدية في باكستان

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

فجر مسلحون مجهولون اليوم سكة حديد في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان قبل وقت قصير من مرور قطار للركاب.

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وأوضحت الشرطة الباكستانية أن المسلحين زرعوا عبوة ناسفة على قضبان سكة الحديد في منطقة “سبي” بإقليم بلوشستان وفجروها بالتحكم عن بُعد ما أدى إلى تلف جزء من السكة.

وأشارت إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وبدأ الفريق الفني أعمال صيانة السكة لاستئناف حركة القطارات التي توقفت بعد التفجير.

وأضافت الشرطة أنها شنت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن العناصر التي فجرت السكة الحديدية، مشيرة إلى أنه لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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