الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة مأهولة بالفضاء

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:52 مساءً, 10 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

تعتزم وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» اتخاذ قفزة عملاقة لاستكشاف الفضاء بإرسال رواد إلى القمر لكن «للبقاء هناك»، مما يعني إنشاء قاعدة مأهولة خارج الكوكب.

وقال مدير «ناسا» جيم بريدينستاين: «نحن نخطط للذهاب إلى القمر، والبقاء هناك»، مؤكداً أن «الهدف من هذه الخطط هو إرسال رواد فضاء بشكل دائم على القمر، وذلك في غضون العقد المقبل».

ودعا بريدينستاين الشركات الأميركية إلى المساعدة في تطوير أجهزة الهبوط على سطح القمر، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وقال العلماء، إنهم حصلوا على تفويض من الرئيس دونالد ترمب والكونغرس الأميركي للعودة إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972.

يذكر أن «ناسا» تعاقدت مع 9 شركات لإرسال شحنات إلى القمر بهدف تطوير مركبات فضائية لنقل رواد الفضاء من الأرض إلى القمر وبالعكس.