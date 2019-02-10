هزة ارضية بقوة 5.2 ريختر تضرب جنوب ايران

الخليج 365/ بغدادضربت هزة ارضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ظهر الاحد، ميناء "لافت" في جزيرة قشم التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

ووقعت الهزة الارضية في الساعة الثانية و 24 دقيقة من بعد ظهر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (العاشرة و 54 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش ) في عمق 10 كم من سطح الارض.

وقال رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ الايرانية مرتضى سليمي، بحسب وكالة "فارس"، بان الهزة الارضية لم تسفر لغاية الان عن وقوع اي اضرار بشرية وان الاضرار المادية اقتصرت على انهيار 5 وحدات سكنية مبنية من الطوب اللبن في قرية "بُل" اثر الهزة الارضية والامطار.



وضربت هزة ارضیة بقوة 4.8 درجة علي مقیاس ریختر، فجر اليوم الاحد، منطقة ایذة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ایران.