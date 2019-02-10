انت الان تتابع في ذكراها الـ40.. إيران تعيش «ثورة على الثورة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عزلة دولية أحكمت الخِناق على النظام في طهران كادت إيران برمّتها أن تتحوّل إلى سجنٍ كبير.. وخروج استثمارات كبيرة إلى دول مجاورة.. ووضع حقوق الإنسان أصبح أكثر خطورة

تحل بعد غدٍ الاثنين الذكرى الـ40 للثورة الإيرانية التي أطاحت بنظام الشاه عام 1979، بمشاركة أغلب تيارات وفئات المجتمع، ونقلت البلاد إلى النظام الجمهوري للمرة الأولى في تاريخها، ورغم فقدان نحو ستين ألفا في أحداثها التي استمرت ما يقرب من 16 شهرًا، فإن حالة من التفاؤل والأمل سادت مع ترقب بناء دولة ديمقراطية. ولم يستمر هذا التفاؤل كثيرًا، إذا توارى بعدما أمسك آية الله الخميني بجميع خيوط اللعبة السياسية في إيران، وعادت الأوضاع التي انفجرت بسببها الثورة، وعلى رأسها تدني الاقتصاد والتجاوز في حقوق الإنسان.

ورغم مرور 40 عاما كاملة على الثورة الإيرانية التي أثقلت أسبابها كاهل أغلب فئات المجتمع، فإن الشعب الإيراني ما زال يعاني من الأسباب نفسها، فاندلعت المظاهرات في أواخر عام 2017 اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية المتردية. ثورة على الثورة وبسبب العزلة الدولية التي أحكمت الخِناق على النظام في طهران، كادت إيران

ورغم مرور 40 عاما كاملة على الثورة الإيرانية التي أثقلت أسبابها كاهل أغلب فئات المجتمع، فإن الشعب الإيراني ما زال يعاني من الأسباب نفسها، فاندلعت المظاهرات في أواخر عام 2017 اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

ثورة على الثورة

وبسبب العزلة الدولية التي أحكمت الخِناق على النظام في طهران، كادت إيران برمّتها أن تتحوّل إلى سجنٍ كبير، يترقَّب فيه الشعب لحظة الخلاص، لا سيما أنه يعيش الآن «ثورة على الثورة» بعد إخفاق النظام في تغيير الوضع للأفضل وجذب استثمارات أجنبية للبلاد.

واللافت أن النظام الإيراني لم يستثمر الفترة التي رُفعت فيها العقوبات الدولية عنه بعد دخوله في اتفاقٍ عُقد عام 2015 مع أمريكا وعدد من الدول الأوروبية، مقابل التخلي عن البرنامج النووي، حسب «روسيا اليوم».

وتواجه إيران تهديدات أخرى بسبب ارتفاع مخاوف الدوائر قريبة الصلة من النظام بوجود سقوط وشيك، ما أدى إلى «موجة خروج استثمارات» إلى دول مجاورة.

وحسب موقع «راديو زمانه» الناطق باللغة الفارسية، فإن أثرياء إيرانيين شرعوا مؤخرًا في شراء أكثر من ألف وحدة سكنية في بعض الدول القريبة، بل زادوا من حجم استثماراتهم في جورجيا إلى 6 أضعاف مقارنة بعامين سابقين، كما تضاعفت معدلات طلبات الهجرة إلى كندا.

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اقتصاد إيران

والثورة على الأوضاع الاقتصادية في إيران، ترجمها تقرير دوري، في أكتوبر الماضي، لصندوق النقد الدولي بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، إذ توقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني 3.6 بالمئة خلال عام 2019، وربما يحقق نموا إيجابيا متواضعًا بين 2020 و2030.

أما صادرات النفط الإيراني فهبطت بمقدار نصف مليون برميل يوميا حاليًّا، من 2.5 مليون برميل، كما خفّض صندوق النقد بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها بسبب تراجع الاقتصاد الإيراني وزيادة تكاليف الطاقة.

وفي 7 فبراير الجاري اعترف وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة بتأثير العقوبات الأميركية على بلاده، واشتكى أن العراق ألغى بعض الاتفاقيات النفطية ورفض الاستثمار في حقول النفط الصغيرة على الحدود أو "وتسديد ديونه لدى طهران".

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وقال زنكنة في تصريحات متلفزة نشرتها وسائل إعلام عراقية "إن إصدار العقوبات الأميركية جعل بغداد تلتزم بشدة إلى درجة إلغاء اتفاقات صغيرة مثل صفقة كركوك التي كنا نتبادل في إطارها 11 ألف برميل نفط يوميا".

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وأضاف أن العراقيين «يرفضون التعاون لاستثمار حقول النفط الصغيرة في مدينة المحمرة الحدودية، بينما يطلبون العمل المشترك في الحقول الكبيرة حصرا وهو أمر يعارض مصالحنا».

حقوق الإنسان بإيران

أما عن الوضع الاجتماعي والحريات وحقوق الإنسان، فقد لخَّصها تقرير للأمم المتحدة عن العام الماضي 2018، إذ أكد أن إيران زادت من قمع النشطاء والصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان منذ الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 27 ديسمبر 2017.

التقرير الأممي أكد أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران أصبح أكثر خطورة، إذ تم اعتقال وسجن وقتل العديد من المتظاهرين خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.

ولم تستثنِ آلة القمع أولئك اللواتي نظمن الاحتجاجات السلمية ضد الحجاب الإجباري، ومن بينهن هدى عميد ونجمة واحدي ورضوانة محمدي واحتجازهن تعسفيا في أماكن غير معروفة منذ سبتمبر 2018 بسبب مشاركتهن في ورشات عمل بشأن حقوق المرأة.

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وذكر التقرير: «تعتبر الدولة المدافعين عن حقوق الإنسان تهديدًا للأمن القومي، ولذلك لا يوجد قانون أو سياسة وطنية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا تُحترم الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وأشار التقرير إلى حملة القمع التي لم يسبق لها مثيل ضد المحامين خلال عام 2018، وكذلك التعذيب والوفيات الغامضة في المعتقلات والحرمان من العلاج، والمحاكمات الجائرة والأحكام المطولة أو الإعدام.

40 سنة فشل

هذه الأوضاع التي تعيشها إيران، دفعت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لمخاطبة الإيرانيين باللغة الفارسية، بهدف السخرية من «40 سنة من الفشل» على حد وصفه.

وكتب بومبيو في «تويتر»: «حتى رئيسكم، حسن روحاني، يعترف بـ 40 سنة من الفشل بالنسبة إلى النظام الإيراني. لم يكن ضروريا أن يحدث ذلك، لكن نظامكم الحاكم أعطى الأولوية دوما للأيديولوجيا على مصالح الشعب الإيراني».

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بل إن رئيس مجلس الخبراء الإيراني أحمد جنتي اغتنم المناسبة لتوجيه انتقادات ضمنية إلى الرئيس حسن روحاني ومعسكره، بقوله عند ضريح الأمام الخميني جنوب طهران: «اللعنة على مدرسة الفكر الخاطئة التي تعتقد أننا لا نستطيع إدارة البلد من دون مساعدة من أميركا، فالإدارة الأميركية آيلة إلى أفول، وحلفاؤها الآن لا يطيعونها ولا يخشونها، لذلك علينا ألا نخشى أميركا».

وقال «جنتي» إن أميركا تبذل جهدها من أجل القضاء على النظام، وتضغط على دول من أجل عدم التواصل مع إيران، لكنها لم ولن تتمكّن من فعل شيء.