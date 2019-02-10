مقرب من خامنئي يؤكد إمتلاك إيران معادلة صنع قنبلة نووية

زعم مقرب من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن طهران أصبحت لديها معادلة صنع قنبلة نووية .

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا، قال أحمد خاتمي، خطيب الجمعة في طهران وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية خلال خطبة دينية له في مدينة مشهد، شمال شرق إيران، مساء السبت، أن "إيران لم تخطط أبداً لصنع قنبلة نووية، رغم أنها لديها المعادلة، لكنها لا تريد استخدام أسلحة الدمار الشامل"، حسب تعبيره.

ولم يوضح خاتمي المزيد حول امتلاك إيران معادلة صنع القنبلة النووية رغم أن تقارير سابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت بأن إيران أجرت تجارب لصنع سلاح نووي.

وفي نوفمبر الماضي، ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن وثائق تشير إلى أن إيران إذا انسحبت من الاتفاق النووي، ستكون قادرة على إنتاج سلاح نووي في غضون أشهر.

واستندت المجلة إلى معلومات من أرشيف إيراني سري استولى عليه عملاء إسرائيليون مطلع العام الماضي وتحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي تل أبيب كإنجاز استخباراتي.

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ويشير الأرشيف إلى أن برنامج طهران النووي كان أكثر تقدما من تقديرات وكالات الاستخبارات الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبير نووي بارز فحص الوثائق.

وكان علي أكبر صالحي رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، قد كشف أن طهران لم توقف أنشطتها النووية حتى بعد الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية الست.

وقال صالحي في مقابلة مع القناة الرابعة للتلفزيون الإيراني، في 23 يناير الماضي، أنه "وفقا للاتفاق النووي، تقرر أن نقوم بصب الإسمنت في أنابيب مخازن الوقود في مفاعل أراك، لإغلاقه نهائيا وقد فعلنا هذا، لكنني قمت بعد ذلك بشراء أنابيب أخرى مشابهة بنفس العدد وبعلم أعلى شخصية في النظام فقط (المرشد الأعلى علي خامنئي) والآن نمتلك هذه الأنابيب".

وأضاف: "لو أعلنا عن شراء تلك الأنابيب وامتلاكنا إياها في ذلك الوقت، لطلبوا منا أن نقوم أيضًا بصب أسمنتهم فيها ولذا فقد التزمت الصمت".

وبرر صالحي الاستمرار في هذه الأنشطة المخالفة لنص وروح الاتفاق بأنها جاءت وفقا لتعليمات خامنئي الذي كان يقول دوما بأنه لا يمكن الوثوق بالأميركيين والأوروبيين ويجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات، على حد تعبيره.