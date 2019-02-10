شاهد .. محمد بن زايد يستقبل عددا من القادة المشاركين في القمة العالمية للحكومات

إستقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، عددا من القادة وكبار المسؤولين المشاركين ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تقام في دبي.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، فقد أستقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة إضافة الى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

كما التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي.

وبحث وكرستين لاغارد إمكانات التعاون بين الهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي إضافة إلى عدد من القضايا المالية والاقتصادية العالمية.

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واستقبل الشيخ محمد بن زايد، جيوم فوري الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة " ايرباص " وبحث معه عددا من المجالات المتعلقة بشؤون الطيران وسبل تطوير التعاون القائم بن ايرباص وشركات الطيران الإماراتية.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان .. السيد ديفيد بيسلي مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى المشروعات التنموية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في المجالات الصحية والبنية التحتية والتعليمية ومساعدة اللاجئين وتقديم الدعم لضمان حصول المحتاجين على المساعدات الغذائية.

وتبادل سموه والضيوف خلال اللقاءات .. وجهات النظر حول أهمية القمة العالمية للحكومات ودورها في طرح الأفكار والمشاريع والمبادرات النوعية التي تساعد الحكومات حول العالم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعوب.