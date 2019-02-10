الرئيس الفلسطيني يؤكد إيمانة بنجاح السيسي خلال رئاستة للإتحاد الأفريقي

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن خالص أمنياته بالتوفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي 2019، مؤكدا إيمانه بنجاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، لما يتميز به من قدرات تؤهله للقيادة.

وانطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، حيث عقدت جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية استعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد، وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى، كما انطلقت الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات أعمال الدورة الـ32 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.

كما يلتقي الرئيس السيسي عددا من القادة ورؤساء الحكومات والوفود على هامش فعاليات قمة أديس أبابا.

والتقى الرئيس السيسي، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامة الرئيس بأديس أبابا.

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وأكد الرئيس تطلع مصر لأن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي نقلة نوعية في اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة، وذلك تحت مظلة الأطر القائمة للتعاون بين المنظمتين، لا سيما في مجالي السلم والأمن والتنمية.

كما استقبل الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بمقر إقامة الرئيس بأديس أبابا، حيث جدد الرئيس التهنئة للرئيس "تشيسيكيدي" على الثقة التي منحها إياه الشعب الكونغولي الشقيق عقب نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي أجرتها الكونغو الديمقراطية مؤخرًا.

كما شارك الرئيس السيسي في العشاء الذي أقامه رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، لكل رؤساء الوفود المشاركة في القمة الأفريقية، التي تنطلق فعالياتها اليوم الأحد على مستوى زعماء القارة وتتسلم فيها مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.