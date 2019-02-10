مصر تؤكد دعمها الكامل للسودان لرفعها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب

أكدت مصر دعمها الكامل حكومة وبرلمانا وشعبا للسودان الشقيق، انعكاسا لعمق العلاقات الراسخة والروابط التاريخية المشتركة بين شعبى وادى النيل على كافة المستويات.

وقال الوكيل الأول لمجلس النواب السيد الشريف، فى كلمته أمام جلسة استماع البرلمان العربى، فى شأن "رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمه للإرهاب" اليوم بمقر الجامعة العربية، إن تلك العلاقة تمثل ركيزة أساسية وضمانة حقيقية للاستقرار والأمن فى المنطقة، وهو ما يتطلب البناء عليه خلال الفترة المقبلة، بما يرتقى بمصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكدا على الثقة فى أن يمنح اجتماع البرلمان العربى زخما كبيرا لآليات العمل العربى المشترك.

وجدد "الشريف" تأكيده على أن مصر لم ولن تألوا جهدا فى سبيل تحقيق المصالح العربية، ورفعه ورخاء شعوبها.

وقال "الشريف" إن خطر الإرهاب وانتشار التيارات العنيفة المتطرفة يمثل أحد أهم التحديات المصرية التى تواجه الأمة، خاصة بعدما استغلت هذه التيارات فراغ القوة فى بعض الدول التى ما زالت تعانى صراعات وانقسامات داخلية، فأقامت قواعد لها وبسطت سيطرتها على مساحات كبيرة من الأراضى معتقدة أن الأمور قد دانت لها، وأن الغلبة أصبحت من نصيبها، فصارت شوكة فى ظهر العرب، وثغرة من ثغرات الأمن القومى العربي.