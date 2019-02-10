ابو الغيط يؤكد أن شعار القمة الإفريقية 2019يمثل تحديآ في ظل النزاعات

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن شعار القمة الإفريقية 2019، يمثل تحديا لدولنا في ظل النزاعات الممتدة، والتي ولدت أزمات إنسانية واسعة النطاق، قائلا: "نقف معكم في كل ما تتخذونه لإسكات صوت البنادق".

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ32 التي انطلقت أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور عدد من رؤساء ودول القارة السمراء، بأجندة حافلة بالملفات والقضايا أبرزها: اللاجئون والنازحون والنزاعات والإرهاب وجواز السفر الأفريقي الموحد والاندماج الاقتصادي وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.

وقال أبو الغيط: "تشرفني مشاركتكم في هذه القمة؛ ما يعكس العلاقة التاريخية بيننا.. يتوجب على الجانبين العربي والأفريقي العمل بشكل أوثق لمواجهة التحديات وتبني أجندة عمل متسقة".

Advertisements

وأشار إلى أن ليبيا باتت تمثل مسرحا تتلاقى فيه جميع التحديات، مطالبا الجميع بتجديد الالتزام تجاه مساندة هذه الدولة وتشجيع الحوار السياسي بين أطرافها للوصول بها إلى مرفأ الاستقرار.

وجدد الأمين العام الجامعة العربية التأكيد على التضامن مع دول الساحل الأفريقي في مواجهة الإرهاب وتهديد "بوكو حرام"، مشيدا بجهود القادة الأفارقة لدعم القضية الفلسطينية.