رئيس مفوضة الإتحاد الإفريقي:رئاسة مصر للإتحاد ستدفعة نحو التنمية

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، موسى فكى، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، ستدفعه نحو التنمية، مشيدًا بدور مصر التاريخي في القارة السمراء على مدار السنوات الماضية.

كما أشاد موسى فكي بمواقف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر نحو قارة أفريقيا.

وانطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، حيث عقدت جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية استعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.

كما يلتقي الرئيس السيسي عددا من القادة ورؤساء الحكومات والوفود على هامش فعاليات قمة أديس أبابا.

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والتقى الرئيس السيسي، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامة الرئيس بأديس أبابا.

وأكد الرئيس تطلع مصر لأن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي نقلة نوعية في اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة، وذلك تحت مظلة الأطر القائمة للتعاون بين المنظمتين، لا سيما في مجالي السلم والأمن والتنمية.

كما استقبل الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بمقر إقامة الرئيس بأديس أبابا، حيث جدد الرئيس التهنئة للرئيس "تشيسيكيدي" على الثقة التي منحها إياه الشعب الكونغولي الشقيق عقب نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي أجرتها الكونغو الديمقراطية مؤخرًا.

كما شارك الرئيس السيسي في العشاء الذي أقامه رئيس الوزراء الأثيوبى أبى أحمد، لكل رؤساء الوفود المشاركة في القمة الأفريقية، التي تنطلق فعالياتها اليوم الأحد على مستوى زعماء القارة وتتسلم فيها مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.