وزير خارجية إيران يهاجم مؤتمر "وارسو" الدولى قبل يومين من انعقادة

قبل يومين من انعقاد مؤتمر عالمى برعاية أمريكية فى العاصمة البولندية وارسو والذى سيناقش سلوك طهران الإقليمى، هاجمه وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف معتبرا أنه المؤتمر محكوم بالفشل قبل انعقاده.

وأضاف ظريف، الأمريكيين سعوا كثيرا لعقد مؤتمر ضد إيران فى بولندا إلا أنهم تراجعوا عن مواقفهم ولهذا السبب فقد غيروا عنوانه وأعلنوا بأن إيران ليست موضوع المؤتمر.

وتابع، أن الأمريكيين أعلن أن نائب الرئيس الأمريكى سيشارك فى مؤتمر وارسو لذا فأن جميع المؤشرات تدل على أن أهدافهم وحركتهم الأولية لم تحقق النتيجة اللازمة لهم.

وقال ظريف، أمريكا تسعى بصورة ما للتعويض عن الأجواء المتبلورة ضدها لذا يبدو أن هذا المؤتمر لن يعقد وفقا لما يريده الأمريكيين، لافتا إلى أنه لم توجه دعوة لأى مسئول إيرانى للمشاركة فى المؤتمر.

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وتحيى طهران يوم 11 من فبراير المقبل ذكرى ثورتها، بينما تعقد الإدارة الأمريكة مؤتمر دولى فى العاصمة البولندية وارسو، لمناقشة سلوكها المزعزع للاستقرار.

وتقتضى الاستراتيجية الأمريكية التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى التعامل مع طهران تشديد العقوبات والضغوط والعمل مع حلفاءه لتقليم أظافر إيران وتحجيم نفوذها فى الإقليم وعرقلة عجلة تطوير الصواريخ الباليستية التى تهدد حلفاء واشنطن.

وفرضت الإدارة الأمريكية على طهران حزمتين من العقوبات فى أغسطس ونوفمبر 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى المبرم معها، وتستهدف العقوبات فى المقام الأول حرمان طهران من عائدات النفط التى تشكل جزء رئيسى من موازنة البلاد والتى تستغلها طهران أيضا فى تمويل وكلائها بالمنطقة، مع ذلك تسعى طهران مع شركاء أوروبيين لوضع آليات للإلتفاف على العقوبات.